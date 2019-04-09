Erdemli Belediye Meclisi Toplandı

Erdemli Belediyesi
, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Meclisin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 18 madde görüşüldü. Meclis başkan vekilliklerine Şaban Dölek ile Halit Çortul
seçildi.
Toplantıda, encümen üyeliklerine Ali Yön
, Harun Sarı
ve Habib Gürgah seçilirken, komisyonlar ile Çukurova
Belediyeler Birliği üyeleri de belirlendi.
Meclis toplantısında ayrıca belediyenin 2018 yılı faaliyet raporu da okundu.