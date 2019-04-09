Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediye Meclisi Toplandı

Erdemli Belediye Meclisi Toplandı

24 dakika önce

Erdemli Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

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Erdemli Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Meclisin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 18 madde görüşüldü. Meclis başkan vekilliklerine Şaban Dölek ile Halit Çortul seçildi.

Toplantıda, encümen üyeliklerine Ali Yön, Harun Sarı ve Habib Gürgah seçilirken, komisyonlar ile Çukurova Belediyeler Birliği üyeleri de belirlendi.

Meclis toplantısında ayrıca belediyenin 2018 yılı faaliyet raporu da okundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:50 Kaynak: AA

Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesi, Güncel
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