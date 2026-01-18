Erdemli'de 15 Yaşındaki Sürücü Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
Erdemli'de 15 Yaşındaki Sürücü Şarampole Yuvarlandı

18.01.2026 19:16
Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Ali Osman Yanar, şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Fakılı Mahallesi Karaburun mevkisinde 15 yaşındaki Ali Osman Yanar'ın kullandığı 33 BDS 353 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla araçtan çıkarılan Yanar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yanar'ın babasının yeni aldığı otomobille gezmeye çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
