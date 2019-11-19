Erdemli'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Erdemli Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, açılış konuşmasında Mevlid-i Nebi Haftası'nda birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altuntaş ise aile kurumunun ilk insanla birlikte başladığını belirterek,"Aile kurumunun ayakta durmasının manevi harca ihtiyacı vardır. Eşler arasında sevgi, saygı, sadakat, güven, ilgi, merhamet, paylaşma, özveride bulunma gibi değerlerin hayat bulduğu aile yapısı uzun ömürlü olur. Mutlu birey sağlam aile yapısıyla desteklendiği sürece huzurlu toplum varlığını devam ettirir." diye konuştu.