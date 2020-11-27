Erdemli'de "Öğretmen gözüyle eğitim" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi - Son Dakika

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "4. Öğretmen gözü ile eğitim" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın öğretmenlerin görev yaptıkları okullarla ilgili değerlendirmelerini fotoğraf yoluyla yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Öğretmenler tarafından çekilen 87 fotoğrafın katıldığı yarışmada Atatürk İlkokulu'ndan Hakkı Büyüköztürk'ün "ritmik sayma" adlı fotoğrafı birinci olurken, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğretmeni Sibel Kubin ikinci, Erdemli Anadolu Lisesi öğretmeni Mevlut Çatal ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğretmenlere çeşitli ödüller verildi.