Erdemli'de otluk alanda yangın - Son Dakika

Erdemli ilçesinde çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Kargıpınarı Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve bir iş makinesi ve yaklaşık 20 personel müdahalede etti.
Kapalı pazar yeri ve bir alışveriş merkezine yakın noktadaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:54 - Kaynak: AA
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