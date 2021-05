Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon çiçeği ekipleri kısıtlama sürecinde boşalan sahillerde hayvanları unutmadı.

'Canlının olduğu her yerde biz varız' sloganıyla hareket eden Erdemli Belediyesi limon çiçeği ekipleri, kapanma sürecinde de sahadaydı. Ekipler hayvanlara, sokak sokak gezerek mama dağıttı. Canlının olduğu her yerde olma gayreti içerisinde olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bir insanlık projesi olan limon çiçeği projemizle, canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz. Kapanma sürecinde insanımızın olduğu her yerde olduğumuz gibi canlının olduğu her yerde de olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan, sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtımında bulunuyor" dedi.

Ekiplerin çalışmaları ise vatandaştan tam destek görüyor. Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Erdengi, "Kargıpınarı'nda ikamet ediyorum. Tam kapanmadan kaynaklı geçirmiş olduğumuz şu zor günlerde sokak hayvanlarımız aç kalıyordu. Erdemli Belediyesi bununla alakalı çok güzel bir işe imza attı. Sokak hayvanlarımızı unutmayalım, çünkü onlar gerçekten bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanlar" diye konuştu. - MERSİN