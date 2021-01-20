Erdemli'de TEMA Onursal Başkanı Karaca için saygı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Erdemli'de TEMA Onursal Başkanı Karaca için saygı yürüyüşü düzenlendi

20.01.2021 15:43
Erdemli'de TEMA Onursal Başkanı Karaca için saygı yürüyüşü düzenlendi, System.String[]

Erdemli TEMA temsilciliği tarafından TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın ölümünün 1. yıldönümü münasebetiyle yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Erdemli TEMA temsilciliği tarafından TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın ölümünün 1. yıldönümü münasebetiyle yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı çamlığında düzenlenen etkinlikte konuşanErdemli TEMA Temsilcisi Murat Başer, 'toprak dede' olarak anılan Hayrettin Karaca'nın sağlığında çevre, su ve orman konularına önem verdiğini belirterek, "Bizlere çok güzel bir çevre sevgisi bıraktı. Bizler de bu sevgiye layık olamaya çalışacağız. TEMA'nın kurucu başkanı Hayrettin Karaca'yı ölümünün birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere su kıtlığının, iklim değişikliğine etkisi hakkında bilgiler veren Başer, su tasarrufunun önemine değindi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, ellerinde su tasarrufuna dikkat çeken pankartlarla yürüyüş düzenledi.

Hayrettin Karaca, Murat Başer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdemli'de TEMA Onursal Başkanı Karaca için saygı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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