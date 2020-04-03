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Erdemoğlu’ndan dev bağış ve istihdam güvencesi
10 dakika önce
Türkiye'nin önemli sanayi gruplarından, bünyesinde Merinos, Dinarsu gibi halı şirketleri ile SASA Polyester A.Ş.'yi barındıran Erdemoğlu Holding'den, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına 3 ayaklı dev destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:11
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