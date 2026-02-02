Erdinç Kavut'un cinayeti: Hırsızlık sırasında bıçaklandı - Son Dakika
Erdinç Kavut'un cinayeti: Hırsızlık sırasında bıçaklandı

02.02.2026 14:39
İzmir'de hırsızlık girişimi sırasında 81 yaşındaki Erdinç Kavut bıçaklanarak öldürüldü, 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşan şüpheliler, 81 yaşındaki Erdinç Kavut'u bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Aralık günü Konak ilçesi Lale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Kavut (81) eşi tarafından yatak odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kavut'un göğüs kısmından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin evde altın olduğu bilgisi üzerine plan yaptıkları, olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettikleri tespit edildi. Plana göre 2 şüphelinin eve girdiği, 2 şüphelinin gözcülük yaptığı, diğer 2 şüphelinin ise şahısları olay yerinden araçla kaçırdığı belirlendi.

Kasa hırsızlığı cinayetle bitti

Eve giren şüphelilerin bir odadaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada seslere uyanan Erdinç Kavut'un durumu fark ettiği belirtildi. Kavut'un hırsızları engellemek istediği sırada yaşanan arbedede bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları adreslerde suç aleti 2 bıçak ve ikametten çaldıkları gıda malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Cinayet zanlısından itiraf ve suçlama

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan cinayet zanlısı A.M.S.'nin (19), hırsızlık planını maktulün oğlu Ş.Y.K. (49) ve diğer şüpheli H.Ş. (42) ile birlikte yaptıklarını iddia ettiği öğrenildi. Zanlının, maktulün kasayı almalarına direnmesi üzerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen maktulün oğlu Ş.Y.K.'nın ise olayla ve hırsızlık planıyla bir bağının olmadığını savunduğu öğrenildi.

4 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 29 Aralık günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.M.S., H.A. (51), R.T. (41) ve H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maktulün oğlu Ş.Y.K. ile diğer şüpheliler H.E. (35) ve H.A. (44) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

