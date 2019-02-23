Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "31 Mart'tan Sonra Belki Bir Washington Ziyareti Yapma Durumum Olabilir, Belki Kendisi...

Erdoğan: "31 Mart'tan Sonra Belki Bir Washington Ziyareti Yapma Durumum Olabilir, Belki Kendisi...

59 dakika önce

Erdoğan: "31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir.

Erdoğan:
Erdoğan: "31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:49 Kaynak: AA

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