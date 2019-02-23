Erdoğan: "31 Mart'tan Sonra Belki Bir Washington Ziyareti Yapma Durumum Olabilir, Belki Kendisi...
59 dakika önce
Erdoğan: "31 Mart'tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump) Türkiye'ye bir ziyarette bulunabilir.
Erdoğan: "31 Mart'tan sonra belki bir Washington
ziyareti yapma durumum olabilir, belki kendisi (Trump
) Türkiye
'ye bir ziyarette bulunabilir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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