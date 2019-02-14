Erdoğan: "Anayasa Komitesi Tıkanıklığının Aşılması Gerekiyor.
11 dakika önce
Erdoğan: "Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor.
Erdoğan: "Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:12 Kaynak: AA
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