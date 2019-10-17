Son Dakika Haberleri: Erdoğan Arıpınar: 'Selamda suç unsuru mu olur?
Son Dakika Spor Erdoğan Arıpınar: 'Selamda suç unsuru mu olur?

Erdoğan Arıpınar: 'Selamda suç unsuru mu olur?

1 saat önce

Erdoğan Arıpınar, "Benim çocuklarım ne yapmış, bir zaferden sonra kendi askerlerini selamlamış.

Erdoğan Arıpınar: 'Selamda suç unsuru mu olur?, System.String[]

Erdoğan Arıpınar, "Benim çocuklarım ne yapmış, bir zaferden sonra kendi askerlerini selamlamış. Bunda suç unsuru ne var? Yani Türk Milli Takımı kendi ordusunu tutmayacak da başka yeri mi tutacak? Tamamen kötü ve tarihe dayalı unutulmamış bir kin bu" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 
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