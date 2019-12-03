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Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi...
6 saat önce
Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz."
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