Son Dakika Haberleri: Erdoğan: " Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.
Son Dakika Güncel Erdoğan: ' Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. - Son Dakika

Erdoğan: " Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.

6 saat önce

Erdoğan: " Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: " Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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