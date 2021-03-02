TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan

02.03.2021 22:28
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti kapsayan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil, o yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı. Ciddi bir yol haritası" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür eden Feyzioğlu, eylem planının üzerinde 2 yıl çalışıldığını anımsattı.

Avukatların da planın hazırlık sürecinde görüşlerini aktardığını hatırlatan Feyzioğlu, planın olgunlaşmasına katkı sunduklarını bildirdi. Feyzioğlu, eylem planında öngörülen düzenlemelerin vatandaşların hayatına dokunduğunu söyledi.

AİLE İÇİ ŞİDDET DÜZENLEMESİ

Aile içi şiddetle ilgili düzenlemeleri de anlatan Feyzioğlu, eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

"KOĞUŞTA BÜYÜYEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ OLMAYACAK"

Feyzioğlu, 0-6 yaş çocuğu bulunan mahkum annelerin cezalarını çekebilmeleri için anne-çocuk ünitelerinin oluşturulmasının öngörüldüğünü, "Koğuşta büyüyen çocuk" görüntülerinin ortadan kalkacağını vurguladı.

"HAYVAN MAL DEĞİL CANDIR"

Hayvan hakları yasasının çıkacağının planla müjdelendiğini ifade eden Feyzioğlu, "Hayvan mal değil candır" cümlesini planda görmekten mutlu olduğunu bildirdi.

Feyzioğlu, istinaf mahkemelerinin, gerekçe yanlış olduğunda, savunma hakkı ihlal edildiğinde mahkeme kararını bozma yetkisi verileceğini dile getirdi.

"YILDIZLARA ERİŞMEMİZİ SAĞLAYACAK"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı, sokaktaki insanımıza, hane halkına dokunuyor. Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil, o yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı. Ciddi bir yol haritası" değerlendirmesinde bulundu.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan

Recep Tayyip Erdoğan, Metin Feyzioğlu, İnsan Hakları, Yol Haritası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan - Son Dakika


Son Dakika

Vatikan'dan tarihte bir ilk! Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrası hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti
Şanlıurfaspor'a hoca dayanmıyor! 24 maçta 5 farklı teknik direktör görev aldı Şanlıurfaspor'a hoca dayanmıyor! 24 maçta 5 farklı teknik direktör görev aldı         
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü         
22:01
ABD'de tır cipi biçti! Katliam gibi kazada 15 ölü, 12 yaralı var ABD'de tır cipi biçti! Katliam gibi kazada 15 ölü, 12 yaralı var         
21:38
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
ABD'de iki defa yüz nakli yapılan kadın, ilk kez yeni yüzünü gösterdi ABD'de iki defa yüz nakli yapılan kadın, ilk kez yeni yüzünü gösterdi         
20:18
Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi         
19:22
Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi         
15:58
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı         
12:18
Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar         
11:36
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi         
10:07
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 22:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei