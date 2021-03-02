TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür eden Feyzioğlu, eylem planının üzerinde 2 yıl çalışıldığını anımsattı.

Avukatların da planın hazırlık sürecinde görüşlerini aktardığını hatırlatan Feyzioğlu, planın olgunlaşmasına katkı sunduklarını bildirdi. Feyzioğlu, eylem planında öngörülen düzenlemelerin vatandaşların hayatına dokunduğunu söyledi.

AİLE İÇİ ŞİDDET DÜZENLEMESİ

Aile içi şiddetle ilgili düzenlemeleri de anlatan Feyzioğlu, eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

"KOĞUŞTA BÜYÜYEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ OLMAYACAK"

Feyzioğlu, 0-6 yaş çocuğu bulunan mahkum annelerin cezalarını çekebilmeleri için anne-çocuk ünitelerinin oluşturulmasının öngörüldüğünü, "Koğuşta büyüyen çocuk" görüntülerinin ortadan kalkacağını vurguladı.

"HAYVAN MAL DEĞİL CANDIR"

Hayvan hakları yasasının çıkacağının planla müjdelendiğini ifade eden Feyzioğlu, "Hayvan mal değil candır" cümlesini planda görmekten mutlu olduğunu bildirdi.

Feyzioğlu, istinaf mahkemelerinin, gerekçe yanlış olduğunda, savunma hakkı ihlal edildiğinde mahkeme kararını bozma yetkisi verileceğini dile getirdi.

"YILDIZLARA ERİŞMEMİZİ SAĞLAYACAK"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı, sokaktaki insanımıza, hane halkına dokunuyor. Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil, o yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı. Ciddi bir yol haritası" değerlendirmesinde bulundu.