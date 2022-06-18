Erdoğan'ın "Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanırız" sözleri sonrası AK Parti teşkilatı harekete geçti - Son Dakika
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Erdoğan'ın "Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanırız" sözleri sonrası AK Parti teşkilatı harekete geçti

18.06.2022 07:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanırız" sözlerinin ardından AK Parti teşkilatı harekete geçti. Buna göre 23 milyon üye için seferber olunacak, tüm vatandaşlarla iletişimde olabilmek için kapı kapı gezilecek, küskün partililerin gönlü alınacak.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler için tüm partilerin ve liderin hazırlıkları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmen Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu ilan edip teşkilatlarına bazı talimatlar verdi.

HEDEF 23 MİLYON ÜYE

Çalışmalar özellikle geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın sarf ettiği "2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanırız" ifadeleri üzerine yoğunlaştı. AK Parti, Meclis'in kapanmasının ardından milletvekillerinden bakanlarına, genel başkan yardımcılarından gençlik ve kadın kollarına kadar tüm teşkilatı 23 milyon üye için seferber edecek.

KAPI KAPI GEZECEKLER

Seçim bölgelerine gidecek vekiller, teşkilatla beraber kapı kapı gezerek, vatandaşın ve esnafın derdini dinleyecek, sorunları tespit edecek ve ardından bunu rapor olarak Genel Merkez'e sunacak. Milletvekilleri ayrıca, mahalle bazlı toplantılar gerçekleştirecek. Bunların yanı sıra, gençlik ve kadın kolları da mahalle mahalle gezerek ailelerle görüşecek. 2023 seçimlerini belirleyecek gençlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti kurmayları "İletişimde; kapsayıcı, ayrıştırmayan, farklılıkları kucaklayan ifadelere bağlı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KÜSKÜN PARTİLİLERİN GÖNLÜ ALINACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti'ye oy vermiş hatta AK Parti kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yönelik de adımlar atılacak. Parti yöneticileri, bu kişilerle bir araya gelerek 2023 için destek isteyecek.

AK Parti kurmayları, sosyal medyanın teşkilat tarafından daha aktif kullanılacağını dile getirerek "AK Parti'nin 13-14 milyona yakın üyesi bulunuyor. Bu kadar üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının on binlerle, yüzbinlerle değil, milyonlarla ifade edilir hâle gelmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.

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SON DAKİKA: Erdoğan'ın "Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanırız" sözleri sonrası AK Parti teşkilatı harekete geçti - Son Dakika
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