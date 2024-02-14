Muhammed Nur Nahya, Sevgililer Günü'ne özel bir video yayımladı - Son Dakika
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Muhammed Nur Nahya, Sevgililer Günü'ne özel bir video yayımladı

Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.

14.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden ve sosyal medyada oldukça ilgi gören fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video yayımladı. Videonun içeriğinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloglara yer veren Nahya'nın paylaşımı büyük beğeni topladı.

"SANA HEDİYE ALDIM"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, "Bugünün anlam ve önemi için sana hediye aldım. Ofisinin baş köşesine koyarsın. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mazbatası. Baktıkça beni hatırlarsın" ifadelerine yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Muhammed Nur Nahya, Sevgililer Günü\'ne özel bir video yayımladı

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Muhammed Nur Nahya, Sevgililer Günü'ne özel bir video yayımladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • XYZ: Süpersin yaaa, çok güzel olmuş:))) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Muhammed Nur Nahya, Sevgililer Günü'ne özel bir video yayımladı - Son Dakika
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