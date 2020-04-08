Son Dakika › Güncel › Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele... - Son Dakika
Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele...
6 saat önce
Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Erdoğan- Şi Cinping görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:04 Kaynak: AA
Son Dakika Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Fransa'da serbest dolaşımın sınırılandırma süresi yeniden uzatıldı