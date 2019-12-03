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Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye...
6 saat önce
Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur."
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