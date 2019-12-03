Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye... - Son Dakika

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye...

6 saat önce

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur."

Kusura, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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