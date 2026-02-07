Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşılayacak, 2. Abdullah ile baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/15.05/16.00/16.35/16.45)