Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Çipras'tan Ortak Basın Toplantısı 2

Erdoğan ve Çipras'tan Ortak Basın Toplantısı 2

39 dakika önce

Abonelerimizin DİKKATİNE: Ftp'de yaşanan aksaklık nedeniyle ortak basın toplantısının tamamı DGS sisteminden geçilecektir.

Abonelerimizin DİKKATİNE: Ftp'de yaşanan aksaklık nedeniyle ortak basın toplantısının tamamı DGS sisteminden geçilecektir.

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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