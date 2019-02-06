Erdoğan ve Çipras'tan Ortak Basın Toplantısı 2
39 dakika önce
Abonelerimizin DİKKATİNE: Ftp'de yaşanan aksaklık nedeniyle ortak basın toplantısının tamamı DGS sisteminden geçilecektir.
Abonelerimizin DİKKATİNE: Ftp'de yaşanan aksaklık nedeniyle ortak basın toplantısının tamamı DGS sisteminden geçilecektir.
(Tür: Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
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