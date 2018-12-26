Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

Ereğli Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor, dış transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Ereğli Belediyespor'da Transfer Çalışmaları, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor, dış transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin geçen sezon BAL Ligi'nde şampiyonluk yaşayan iki oyuncuyla anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takımımız geçtiğimiz sezon Fatsa Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan stoper Erol Durbakan ve Kırşehir Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan sağ bek Zeki Gündoğdu ile anlaşma sağlamıştır. Her iki oyuncu da takıma katılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: AA

Spor
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