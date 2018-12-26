Ereğli Belediyespor'da Transfer Çalışmaları

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Ereğli Belediyespor
, dış transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin geçen sezon BAL Ligi'nde şampiyonluk yaşayan iki oyuncuyla anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Takımımız geçtiğimiz sezon Fatsa
Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan stoper Erol Durbakan ve Kırşehir
Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan sağ bek Zeki Gündoğdu
ile anlaşma sağlamıştır. Her iki oyuncu da takıma katılmıştır."