Son Dakika Haberleri: Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Saygılı idaresindeki 01 NM 927 plakalı otomobil, Salih Yaldız idaresindeki 07 LZ 134 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile yanlarında bulunan Mehmet Yaldız, Dursun Kale ve Ömer Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Salih Yaldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan diğer yaralılardan Mustafa Saygılı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
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