Ereğli'de Kasırgada Hayatını Kaybeden 12 Denizci İçin Anıt Yapıldı

14.11.2025 15:17
Karadeniz Ereğli Belediyesi, 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen kasırgada batan Kafkametler Gemisi'nde hayatını kaybeden denizcilerin anısını yaşatmak için bir anıt yaptırdı. Anıtın açılışı felaketin 2. yılında gerçekleştirilecek.

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 19 Kasım 2023'teki kasırgada batan Kafkametler Gemisi'nde hayatını kaybeden 12 denizci için anıt yaptırdı. Anıtın açılışı 19 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Ereğli sahiline 12 denizcinin ismini yaşatmak için anıt yaptırdıklarını açıkladı.

Resmi açılışın 19 Kasım Çarşamba günü felaketin 2'nci yılında yapılacağını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe Kaymakamlığımızın öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle koordineli olarak 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Bozhane mevkisinde anma programı düzenleyeceğiz. Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatıyla yaptırdığımız anıtta 12 denizcimiz olan Kaptan Cemal Turan, 2. Kaptan Hıfzı Turhan, Baş Makinist Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Makinist Cüneyt Aygen, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Usta Gemici Satılmış Uslu, Usta Gemici İsmail Kaptan, Gemici Mustafa Nacar, Güverte Sorumlusu Tamer Özer, Yağcı Ömer Hebip ve Aşçı Metin Usta'nın isimlerini yaşatacağız."

