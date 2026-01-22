Ereğli'de Silahlı Soygun: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Ereğli'de Silahlı Soygun: 3 Şüpheli Yakalandı

22.01.2026 22:11
Konya Ereğli'de akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan silah çekerek kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, yakalandı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde tabancayla akaryakıt istasyonun market bölümüne gelen 2 kişi, silah doğrulttuğu kasadaki 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar da kasadaki yaklaşık 10 bin TL'yi silahlı soygunculara verdi. Parayı alan 2 kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. (27), İ.K.(21) ile onlara yardımcı olan A.G. (48) olduğu belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını da tek tek inceleyip, iz süren polis, 3 kişiyi saklandıkları adreste gasbettikleri paralarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,

Kaynak: DHA

