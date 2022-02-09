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Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor - Son Dakika

Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor

09.02.2022 14:51
Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 210 yolcu bekleme durağında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 210 yolcu bekleme durağında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Ereğli Belediyesi Ulaştırma ve Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yolcu bekleme duraklarında tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Kış mevsimi nedeniyle bazı durakların zarar gördüğü tespit edilirken, 14 yolcu durağı yenilendi.

Ekipler ayrıca, duraklara asılan afiş, reklam, poster, pankart gibi görüntü kirliliğine neden olan malzemeleri de temizledi.

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Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor - Son Dakika


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