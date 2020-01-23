Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

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Ereğli'den kısa kısa

6 saat önce

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

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Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin tüm birimlerinin kar yağışıyla mücadele için alt yapı hazırlıklarını tamamladığını, ihtiyaç halinde acil hastalar, hamileler ve diyaliz hastalarının belediyelerin araçları ile taşınacağını belirtti.

Olumsuzlukların Alo 153 Zabıta Hattı'na bildirilmesini isteyen Posbıyık, "Gelen tüm ihbarlar değerlendirilecek, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale edilecek. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz hazır bekliyor." dedi.

Posbıyık, 900 ton tuzun stoklandığını, ikisi aynı anda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 kar küreme aracı, 1 loder, 3 tuzlama aracı, 9 iş makinesi ve 2 greyder ile karla mücadele edileceğini sözlerine ekledi.

Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı

Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısında başkanlığı 1 yıl daha Hikmet Tezel'in sürdürmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.


Kooperatif toplantı salonunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 1 yıl başkanlık için mevcut başkan Hikmet Tezel ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Çınar aday oldu. Yapılan açık oylamada Hikmet Tezel başkanlığa, başkan yardımcılığına Kemal Özer, murahhas azalığa Yücel Oktay seçildi.


Hüseyin Çınar ve Aydın Karadağ yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Halil Posbıyık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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