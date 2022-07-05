'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi

05.07.2022 10:57
'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde devam eden 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, çuvallarla toprağa gömülü 30 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde devam eden 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, çuvallarla toprağa gömülü 30 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında yürütülen 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda, 2 farklı noktada uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, 3 çuval içinde toprağa gömülü 30 kilo 840 gram toz esrar bulunduğu kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Eren Abluka-9 Operasyonu'nda 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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