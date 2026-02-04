Erenler'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde H.İ.K. (49) idaresindeki 52 FU 725 plakalı ve Ç.D. yönetimindeki 55 ACN 280 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 52 FU 725 plakalı kamyonet, bu sırada kaldırımda bulunan Hilal Garaç'a (25) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Garaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza mahallinden kaçan sürücüler, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.