Erenler\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 13 parça halinde satışa hazır toplam 33 gram kokain, 23 parça halinde satışa hazır toplam 32 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet öğütme aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA