Ergani Belediyesi 500 çöp konteyneri satın aldı - Son Dakika

Ergani Belediyesi, temizlik çalışmalarının ardından atıkların çevreye yayılmasını önlemek amacıyla 500 galvaniz çöp konteyneri satın aldı.

Belediyeye bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla temizlik çalışmalarının ardından atıkların çevreye yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 500 galvaniz çöp konteyneri satın alındı.

Öte yandan, koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığını korumak amacıyla belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler tazyikli ve deterjanlı su ile yıkanarak, dezenfekte edildi.

Öztürk, ilçe genelinde belediye hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Amacımız mahallelerimizdeki çevre kirliliğini önlemek ve atıkların bir yerde toplanmasını sağlamaktır. Sıcak daldırma galvanizden meydana gelen konteynerler, her mevsime ve hava koşuluna karşı dayanıklı bir özelliğe sahiptir. Allah'ın izniyle, Erganimizin daha temiz olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.