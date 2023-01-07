Ergene Belediye Başkanı hakkında "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Ergene Belediye Başkanı hakkında "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi

07.01.2023 20:23

Ergene Belediye Başkanı hakkında "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında, Büyükçekmece'de bulunan bir otelde televizyon kanalında çalışan kadını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ergene Belediye Başkanı hakkında "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi
İSTANBUL - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında, Büyükçekmece'de bulunan bir otelde televizyon kanalında çalışan kadını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkından "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Müşteki Z.E.K'nin bir televizyon kanalında çalıştığına, çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022 tarihinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'le Büyükçekmece'de bulunan otelde bir araya geldiklerine, yanlarında müştekinin çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni D.A. ve sanığın arkadaşı olan S.D.'nin de bulunduğuna yer verildi.İddianamede, tarafların yemek yedikleri esnada sanığın Z.E.K. ile ilgilenerek birtakım hususi sorular yöneltmeye başladığına, bu durumdan rahatsız olan Z.E.K.'nin olayı çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni D.A.'ya söylediği ve onun da "Biraz daha dayan" dediğine, daha sonra yan yana oturdukları esnada Yüksel'in Z.E.K.'yi restoranın dışına davet ettiğine, elini müştekinin omzuna atıp sarıldığına, elini tuttuğuna, Z.E.K.'nin ise Yüksel'in konumu itibarıyla güçlü bir tepki gösteremeyerek yalnızca elini çektiğine ve şüpheliye engel olduğuna yer verildi.İddianamede, şüpheli Rasim Yüksel'in Z.E.K.'yi öpmeye çalıştığı, bunun üzerine Z.E.K.'nin 'bana yaklaşma' diyerek tepki gösterdiği, masaya oturdukları esnada sanığın tekrar sarılması üzerine Z.E.K.'nin annesinin rahatsızlandığını bahane göstererek restorandan ayrıldığı belirtildi. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, "Müştekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile sabit olduğu üzere müştekinin çalıştığı televizyon kanalının genel yayın yönetmeni D.A.'nın müştekiye 'kalkıyoruz bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor' şeklinde mesaj gönderdiğine, müştekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim' mesajını gönderdiği genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum' şeklinde cevap gönderdiği tespit edildiği" belirtildi.İddianamede, müştekinin beyanına üstünlük tanınarak, olay tarihinde şüphelinin, Z.E.K. üzerinde nüfuzunu kullanıp vücudunun çeşitli bölgelerini ellediği, öpmeye çalıştığı bu suretle cinsel saldırıda bulunduğu anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Rasim Yüksel'in "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede D.A. hakkında da "cinsel saldırı" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: İHA
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Ergene Belediye Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi Ergene Belediye Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi Büyükçekmece'de inşaat alanında lahit bulundu Büyükçekmece'de inşaat alanında lahit bulundu

Büyükçekmece, Rasim Yüksel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ergene Belediye Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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