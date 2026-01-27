Ergene'de Dere Islahı Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ergene'de Dere Islahı Çalışmaları

27.01.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene ilçesinde taşkın riskini azaltmak için Çorlu Suyu Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere ıslahı çalışmaları yürütülüyor.

Son dönemde etkili olan ani ve kuvvetli yağışlar, Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Suyu Deresi'nde taşkın riskini artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su akış kesitini rahatlatmak ve dere yatağını taşkınlara karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

Derenin yaklaşık 6 kilometrelik bölümünde çift taraflı yatak ıslahı, iş makineleriyle devam ediyor.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, çalışmanın Ergene Nehri ve bağlantılı su yollarının iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ergene Nehri'nin korunması ve geleceğe güvenle taşınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Topak, Çorlu Suyu Deresi'nin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirileceğini ifade etti.

Dere tabanında biriken çamur, sazlıklar ve çevreye gelişigüzel atılan atıkların ekiplerce temizlendiğini bildiren Topak, ıslah çalışmalarının ardından suyun doğal akışının sağlanacağını ve dere etrafında çevre düzenlemesi yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ergene, Güncel, Çorlu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene'de Dere Islahı Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:54:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ergene'de Dere Islahı Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.