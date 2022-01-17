Ergene'den kısa kısa - Son Dakika

Ergene ilçesinde Zübeyde Hanım'ın vefatının 99. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda düzenlenen programında, anıta kırmızı karanfil bırakıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, törende, Zübeyde Hanım'ın vefatının 99. yıldönümünde saygıyla andıklarını belirtti.

Bir annenin emeği, sabrı ve sevgisinin, Türk Milletini kurtarıcısına ve umut ışığına kavuşturduğunu ifade eden Yüksel, "Fedakar Türk kadını Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Başkan Yüksel STK'ların toplantısına katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği toplantıya katıldı.

Başkan Yüksel, Velimeşe Mahallesi'nde bir kafede düzenlene toplantıda, STK idarecileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle entegre bir şekilde çalışması halinde güzel projelerin hayata geçebileceğini aktaran Yüksel "Bölgemizin en iyi ve en başarılı eğitim kuruluşlarından biri bu toplantıyı organize etti. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduğumuz toplantıda, Ergene'miz için hayata geçirilebilecek yeni projeleri konuşmamız gerek." dedi.

Yüksel, dernek yöneticilerine her türlü taleplerinde belediyenin kapısını gönül rahatlığı ile çalabileceklerini de anımsatarak, ilçe genelinde yaptıkları çalışmaları ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı.