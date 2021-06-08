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Ergin Ataman: "Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum" - Son Dakika

Ergin Ataman: "Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum"

08.06.2021 18:04

- Ergin Ataman: "Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum" Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman, "Böylesine anlamlı, büyük bir kupayı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur...

- Ergin Ataman: "Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum"

ANKARA - Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman, "Böylesine anlamlı, büyük bir kupayı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague finalinde FC Barcelona'yı, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde de ise Fenerbahçe Beko'yu geçerek şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman, Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Avrupa çapında böylesine büyük bir başarıyla Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok gururluyuz"

Ataman, "Sezon biter bitmez bu sabah erkenden yola çıkıp Euroleague kupasını atamızın huzuruna getirmekten büyük bir onur duyuyorum. Tam kadro buradaydık bugün. İçlerinde biliyorsunuz 8-9 tane yabancı oyuncumuz var. Çoğu ilk kez Anıtkabir'e geldiler ve çok etkilendiler. Bütün bir kulüp olarak geldik sadece A takım olarak değil, gururluyuz Türkiye'ye böylesine anlamlı, büyük bir kupayı getirmiş olmaktan. Tabii ki de ilk olarak da bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Anı defterine de aynen onu belirttim. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de silah arkadaşlarına, geçmişten bugüne bizler için savaşan bizler için bayrağımızı korumaya çalışan tüm şehitlerimize, askerlerimize, polislerimize minnettarız. Bunları da anı defterine yazdım. Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız ve bu ülke Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu çok büyük bir miras, sonuna kadar da bunu devam ettireceğiz. Avrupa çapında böylesine büyük bir başarıyla Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok gururluyuz" şeklinde konuştu.

"Bu takımın antrenörü olmaktan onur duyuyorum"

Euroleague kupasını kazanan ilk Türk başantrenör olduğu hatırlatılan Ergin Ataman, "Biliyorsunuz ben bugüne kadar Avrupa'daki diğer üç kupayı da farklı takımlarla kazanmıştım. Bir İtalyan takımıyla, daha sonra Beşiktaş ile ardından da Galatasaray'la 2016 yılında Eurocup'ı kazandık. Ama en büyük kupa olan Euroleague eksikti ve şu ana kadar bu kupayı kazanan hiçbir Türk antrenör yoktu. Tabii ki benim için büyük bir mutluluk bu. Son üç sezondur zaten Avrupa'da en iyi basketbol oynayan, en çok maç kazanan takım durumunda Anadolu Efes takımı. Tüm Avrupa tarafından çok takdir ediliyor. Tabi ki bu takımın antrenörü olmaktan onur duyuyorum. Bizim bu takımda sadece ben antrenör olarak değil Türk oyuncu kahramanlarımız da var. Sertaç Şanlı bu sezon Avrupa'nın en iyi uzunlarından birisi oldu. Keza takım kaptanımız Doğuş Balbay birçok kritik maçta savunması ve direnciyle takıma renk kattı. Buğrahan Tuncer zaman zaman öne çıktı. Takımımızın yeni oyuncusu, süperstarı Shane Larkin. Onun için burada bir öykü var, geçen yıldan yarım kalan bir hikaye var. Parolamızı da biliyorsunuz sezon başından beri yarım kalan görevdi. Şunu da söyleyeyim; biliyorsunuz Atatürk, spor için, spor yapanlar için 'Sonunu başarıyla sonuçlandırmalısınız' demiş yıllar önce. Biz de bunun mutluluğunu Anıtkabir'de yaşıyoruz" diye konuştu.

"Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret edeceklerini belirten Ataman, "Cumhurbaşkanımızın da yoğun programı çerçevesinde Cumartesi günü İstanbul'da bizi kabul edeceğini belirttiler. Bundan da tabii ki büyük bir onur duyuyoruz. Kendisi maç biter bitmez beni cep telefonumdan ilk arayandı. Devletimizin başı Cumhurbaşkanımız sporu çok seviyor, basketbolu da çok yakından takip ediyor. Maçın da tamamını izlediğini söyledi, kısa bir sohbet ettik. Cumartesi günü kendisini ziyaret edeceğiz. O açıdan da tabii ki kendisine de bizi kabul edeceği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Cumartesi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da artık biliyorsunuz birçok yabancı oyuncumuz var. Hepsi ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyorlar. Çoğu ailelerini bir iki ay önce gönderdi. Ondan sonra da artık dağılacağız ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Ergin Ataman: Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum
Ergin Ataman: Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum
Ergin Ataman: Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum
Ergin Ataman: Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum
Ergin Ataman: Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum
Ergin Ataman: Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Böylesine anlamlı bir kupayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum' - Son Dakika Spor


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