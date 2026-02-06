Erhürman'dan 6 Şubat Depremleri Mesajı

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ne acı diner, ne gözyaşı... Ne beyin unutur, ne de yürek... İsias, asla kapanmayacak ortak yaramız... İsias ortak davamız" ifadelerini kullandı.

