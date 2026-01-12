Ünlü yazar Erich von Daniken 90 yaşında hayatını kaybetti

İsviçreli yazar Erich von Daniken, 90 yaşında hayatını kaybetti. Erich von Daniken'in ailesi yazarın 10 Ocak 2026'da İsviçre'nin Interlaken kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Kitapları 30'dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Daniken, özellikle popüler kültürde 'antik uzaylılar' kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu. 90 yaşında hayatını kaybeden Erich von Daniken'in ölüm nedeni 'yaşlılığa bağlı doğal nedenler' olarak bildirildi.

YILLARCA ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE ZİRVEDEYDİ

Von Daniken'in 10 Ocak 2026'da İsviçre'de bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, yazarın vefatı özellikle antik uygarlıklar, gizemli yapılar ve dünya dışı yaşam teorileriyle ilgilenen çevrelerde büyük üzüntü yarattı. Resmi internet sitesinde çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Dünya genelinde milyonlarca okura ulaşan eserleriyle tanınan von Däniken, yıllar boyunca ortaya attığı sıra dışı iddialarla hem büyük ilgi gördü hem de yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Buna rağmen kitapları yıllar boyunca çok satanlar listelerinden inmedi.

ERİCH VON DÄNİKEN KİMDİR?

1935 yılında İsviçre'nin Zofingen kentinde doğan Erich von Däniken, antik çağlarda yaşamış uygarlıkların geçmişte dünya dışı varlıklarla temas kurmuş olabileceğini savunan "antik astronot teorisinin" en tanınmış isimlerinden biri oldu. 1968 yılında yayımlanan "Chariots of the Gods?" (Tanrıların Arabaları) adlı kitabı, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Eser, 40'tan fazla dile çevrildi ve milyonlarca kopya satarak kült bir yapıta dönüştü.

Kariyeri boyunca 49 kitaba imza atan von Däniken'in çalışmaları, çok sayıda belgesel ve televizyon programına da ilham verdi. Ünlü yazar, ardında hem hayranlık uyandıran hem de tartışmaları hala süren bir miras bıraktı.