Eriha'da İsrail Baskını: Bir Filistinli Öldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eriha'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da, Eriha'daki ekiplerinin aynı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastaneye naklettiği ifade edildi.

Yaralananlardan birinin gerçek mermiyle vurulduğu, diğer ikisinin ise İsrail askerleri tarafından darbedildiği kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de, Eriha'ya baskın düzenleyen İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda gerçek mermiyle vurulan 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bir kadının da İsrail askeri aracı tarafından ezilerek yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Eriha'daki çeşitli mahallelere baskın düzenleyerek gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.