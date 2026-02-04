Eriha'da İsrail Baskını: Bir Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eriha'da İsrail Baskını: Bir Filistinli Öldü

04.02.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin Eriha'ya düzenlediği baskında bir Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eriha'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da, Eriha'daki ekiplerinin aynı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastaneye naklettiği ifade edildi.

Yaralananlardan birinin gerçek mermiyle vurulduğu, diğer ikisinin ise İsrail askerleri tarafından darbedildiği kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de, Eriha'ya baskın düzenleyen İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda gerçek mermiyle vurulan 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bir kadının da İsrail askeri aracı tarafından ezilerek yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Eriha'daki çeşitli mahallelere baskın düzenleyerek gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eriha'da İsrail Baskını: Bir Filistinli Öldü - Son Dakika

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:49:27. #7.11#
SON DAKİKA: Eriha'da İsrail Baskını: Bir Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.