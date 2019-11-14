Erik Hamren: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Hamren, Türkiye karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanmaya çalıştık. Kazanmamız gerekiyordu. Ancak oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir performans gösterdiler. Kazanmak için şans da yakaladık. Gol atmalıydık ama başaramadık. EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan Türkiye'yi tebrik ediyorum. Grupta iyi bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.



Türkiye karşısında 2 maçta 4 puan aldıklarını vurgulayan Hamren, "Türkiye'ye karşı 2 müsabakada da iyi oynadık. Ancak Türkiye, Fransa maçlarından 4 puan çıkardı. Bu şekilde fark oluşturarak önümüze geçti. Türkiye son dönemde bireysel kalitesi çok yüksek oyunculara sahip. Takım olgusunu daha yüksek bir noktaya taşıdılar. Farkı bu belirledi." diye konuştu.



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