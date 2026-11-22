Oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil'in dört kısa filmden oluşan "Resmin Aklımda Kaldı Izdırap" adlı yapımı, özel bir gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen filmin gecesine ekip üyeleri, oyuncular ve Köstendil'in dostları katıldı. Davetliler arasında oyuncunun eski eşi Cansu Tosun da vardı.

Habertürk'ün aktardığına göre gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Köstendil, filmin hazırlık sürecini, sinemaya bakışını ve gösterim planlarını anlattı. Davetliler dört hikâyeyi birlikte izledi.

10 YILDA TAMAMLANAN KONSEPT DENEME

Köstendil, yapımı "Dört parçadan oluşan, finalde birbirine bağlanan konsept bir deneme" sözleriyle tanımladı ve sürecin uzunluğuna dikkat çekti: "En başından beri yaklaşık 10 yıl sürdü." Filmle anlatmak istediği duyguyu ise "Aslında çocukluktan yaşlılığa bir yolculuk hissi anlatmak istedim" diye özetledi.

Projeye bu kadar emek ve para harcamasının nedeni sorulan yönetmen, "Bu meslek bize çok şey verdi, biz de biraz ona versek ne olur? Bence çok keyifli ve pahalı bir hobi" cevabını verdi. Film önce sinema salonlarında gösterilecek, ekip ardından farklı gösterim biçimlerini değerlendirecek. Köstendil, daha önce "Tezgâh" filmini de vizyondan önce şehir şehir gezdirip açık hava gösterimleri yaptıklarını hatırlattı.

"ERKAN'IN HABERİ YOKTU"

Gecenin dikkat çeken konuğu Cansu Tosun oldu. Tosun, galaya eski eşine haber vermeden geldiğini şu sözlerle anlattı: "Erkan'ın haberi yoktu, söylemedim. Şimdi ben de ona bir sürpriz yaptım." Filmde babasının da rol aldığını belirten oyuncu, ailesiyle birlikte gecede bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Tosun, Köstendil'in filmi büyük bir heyecanla hazırladığını da vurguladı: "Her birini çok keyif alarak, inanarak ve kalpten çekti. Bunu söyleyebilirim."

MERAL ÇETİNKAYA'DAN YÖNETMENE ÖVGÜ

Filmin oyuncularından Öznur Serçeler, "Erkan'ın çok özenerek hazırladığı bir iş" dedi. Projede yer alan usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Köstendil'i öğrencilik yıllarından tanıdığını belirterek "O şeytan tüyü denilen, insanı etkileyen özelliği o zamanlardan vardı" ifadelerini kullandı.