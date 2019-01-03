Son Dakika Haberleri: Erkan Zengin: "Şampiyon Olacağız"

Erkan Zengin: "Şampiyon Olacağız"

12 dakika önce

Fatih Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin, "Bana göre bu kadar iyi futbolcuların bir araya gelmesiyle 17 maçtan sonra sezonun ilk yarısını üçüncü bitirmek güzel bir şey. Çünkü ikinci yarıya daha umutlu gireriz.

Erkan Zengin:
Fatih Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin, "Bana göre bu kadar iyi futbolcuların bir araya gelmesiyle 17 maçtan sonra sezonun ilk yarısını üçüncü bitirmek güzel bir şey. Çünkü ikinci yarıya daha umutlu gireriz. Başkan 3-4 transfer yapacak ve nokta transferler yapıldıktan sonra inanıyorum ki şampiyon olacağız" dedi.

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fatih Karagümrük'te yıldız futbolcu Erkan Zengin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Lige çok iyi başlamadıklarını belirten Zengin, "3-4 maç istediğimiz sonuçları alamadık ama 25 tane yeni futbolcuyla lige başladık ve o da zamanımızı aldı. Toparladıktan sonra takımın nasıl iyi olduğunu herkese gösterdik. Ligin sonuna doğru tam kadro çıkmaya başladık ve 11'imizi bulduk, maçları kazandık. İlk yarıyı üçüncü bitirdik. Bana göre bu kadar iyi futbolcuların bir araya gelmesiyle 17 maçtan sonra üçüncü bitirmek güzel bir şey. Çünkü ikinci yarıya daha umutlu gireriz. Başkan 3-4 transfer yapacak ve nokta transferler yapıldıktan sonra inanıyorum ki şampiyon olacağız. İnanılmaz bir kadromuz var. Hocalarımız çok iyiydi. Bundan sonrada iyi olacak. Taraftarımız bütün maçlarımıza geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Futbolu taraftarlar için oynuyoruz"

Futbolu taraftarlar için oynadıklarını belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Taraftarla beraber inanılmaz maçlar çıkıyor. Bu zamana kadar istediğimiz ortamı oluşturamadık. Ama Karagümrük'teki maçları rakip takımlar düşünsün. Bundan sonra inanılmaz bir atmosfer olacak. Hep beraber güzel şeyler yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"İnanılmaz bir kadromuz var"

Takımda inanılmaz bir kadroya sahip olduklarını belirten Erkan Zengin, "Süper Lig'de ve 1. Lig'den hep beraber burada toplandık. O uyumu sağlamak gerçekten zordu. Şimdi uyumu yakaladığımızı düşünüyorum. Bir üst lige çıktığımızda kadroyu değiştirmeye gerek yok kaliteli oyuncular var. 2-3 takviye yaptığınızda bence inanılmaz bir kalite var üstüne koyarak gider diye düşünüyorum" dedi.

"Futbol taraftarsız olmuyor"

Futbolun taraftarsız olmadığını anlatan Zengin, "Hiçbir heyecanı yok taraftar olmayınca. Koşma mesafem bile bence azalıyor. Onların desteğiyle insan daha çok heyecanlanıyor, konsantrasyonu daha yüksek oluyor. Arkamıza taraftarı aldıktan sonra ikinci yarı daha başka olacak. Karagümrük taraftarının bir başka olduğunu herkes biliyor. İkinci yarı bizim için inanılmaz olacak" diye belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Spor
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