Son Dakika Haberleri: 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' Trump'ta sahneleniyor
Son Dakika Kültür Sanat 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' Trump'ta sahneleniyor

'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' Trump'ta sahneleniyor

8 saat önce

Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış'ın rol aldığı 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' oyunu, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' Trump'ta sahneleniyor, System.String[]

Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış'ın rol aldığı 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' oyunu, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

İngiliz Yazar Samantha Ellis'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Altuğ'un üstlendiği oyun, kadın-erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve feminist olma şansını yitirmiş bir kadının gözünden anlatıyor.

Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış'ın üçer farklı karakteri canlandırdığı oyun dekor ve kostüm tasarımı Başak Özdopan'a, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a, hareket düzeni Senem Oluz'a ait.


Donald Trump, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencilerin yer tartışması; ağabey ben 20 yıldır buradayım
Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi Fırat Aydınus sezon sonu hakemliği bırakacak iddiası Sergen Yalçın, Halis Özkahya'yı topa tuttu: Senin yaşın kaç?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:24:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' Trump'ta sahneleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]