Özellikle smart casual giyimde bot kullanmak, klasik ayakkabının fazla resmi kaldığı; sneaker’ın ise biraz fazla rahat göründüğü durumlarda işe yarar. İş çıkışı bir buluşmaya gitmek, hafta içi akşam yemeğine çıkmak veya hafta sonu biraz daha özenli giyinmek istediğinizde birkaç temel parça yeterli olabilir.

Gömlek Yerine Triko ile Başlamak

Smart casual denildiğinde akla hemen gömlek ve blazer gelmek zorunda değil. Soğuk havalarda ince boğazlı kazaklar, bisiklet yaka trikolar ve düz renk polo kazaklar daha doğal seçenekler sunar.

Koyu lacivert bir triko, gri pantolon ve sade bir Erkek Bot modeliyle fazla uğraşmadan düzenli bir görünüm elde edilebilir. Üzerine kaşe kaban veya kısa bir yün ceket eklemek de yeterlidir.

Burada kıyafetin resmi görünmesi için her parçanın klasik olması gerekmez. Tam tersine, bir veya iki klasik parçayı daha rahat seçeneklerle birlikte kullanmak smart casual giyimin temelini oluşturur.

Blazer ve Bot Birlikte Kullanılabilir mi?

Blazer ceket yalnızca klasik ayakkabıyla kullanılmaz. Özellikle düz renk, fazla parlak olmayan ve sportif kesime sahip blazer modelleri botlarla rahatlıkla eşleşebilir.

Koyu renk jean, açık renk gömlek ve kahverengi bot üzerine lacivert blazer buna basit bir örnek olabilir. Daha kışlık bir seçenek için gömleğin yerine ince bir triko da kullanılabilir.

Botun burada çok kalın tabanlı veya fazla detaylı olmaması işleri kolaylaştırır. Daha sade modeller blazer’ın biraz daha düzenli havasıyla çatışmadan kombine dahil olur.

Kaban Seçimi İşi Kolaylaştırır

Kışın dışarı çıkıldığında kıyafetin büyük bölümü kabanın altında kaldığı için dış giyim seçimi sandığımızdan daha önemlidir. Diz hizasına yaklaşan sade kaşe kabanlar, botlarla yapılan smart casual kombinlerde oldukça kullanışlıdır.

Siyah kabanla siyah bot tercih etmek en kolay yol olsa da tek seçenek bu değildir. Lacivert kaban ve koyu kahverengi bot ya da gri kaban ve bordo tonlarında bir bot da tercih edilebilir.

İçeride kaban çıkarıldığında kombinin tek başına iyi görünmesi de önemli. Bu yüzden dış giyim, zayıf bir kombini kurtaran parça olarak değil, zaten hazırlanmış bir görünümün üzerine eklenen son katman olarak düşünülmeli.

Takım Elbiseyle Bot Giymek Fazla mı İddialı?

Her takım elbise botla kullanılmaya uygun olmayabilir ancak özellikle sonbahar ve kış için hazırlanan yünlü veya daha dokulu takımlarda bot iyi bir alternatif olabilir.

Burada klasik, sade ve ince yapılı botlar daha kolay sonuç verir. Kalın tabanlı günlük modeller yerine Chelsea benzeri tasarımlar veya fazla detay taşımayan deri botlar tercih edilebilir.

Kravat kullanılmayan, gömlek veya ince triko ile tamamlanan takım kombinlerinde bot çok daha doğal görünür. Böylece takım elbise tamamen resmi bir kıyafet olmaktan çıkar ve akşam yemeği, davet veya daha rahat iş ortamlarında kullanılabilecek hale gelir.

Kışın erkek bot giymek için mutlaka jean ve kalın kazak ikilisine dönmek gerekmiyor. Botu biraz daha özenli parçalarla eşleştirmek, gardıroptaki kabanları, trikoları ve ceketleri farklı şekillerde kullanmanın da önünü açıyor.