Erken ödemede faiz indirimi müjdesi - Son Dakika
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Erken ödemede faiz indirimi müjdesi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, bankacılık sistemine yönelik ücretlere ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bir açıklama yaptı.

Erken ödemede faiz indirimi müjdesi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, bankacılık sistemine yönelik ücretlere ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bir açıklama yaptı.


Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" hakkında bir açıklama yaptı. Kozuva açıklamasında şu sözleri kaydetti:


"Sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB), bizlerden gelen talepleri ilgili kamu kurumlarına iletmekte, kamunun ve karar alıcıların içerisinde bulunduğu platformda dile getirmekte ve sonuç alıncaya kadar da takip etmektedir. Bu çalışmaların sonunda yayınlanan 1/3/2020 yürürlük tarihli Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ile birlikte ticari müşterinin vadesi gelmemiş veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacak."


Erken ödeme ücreti istenmeyecek


"Ayrıca ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacak. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafında bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecek. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde müşteriden erken ödeme ücreti talep edilmeyecek." - TEKİRDAĞ

Süleyman Kozuva, Çerkezköy, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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