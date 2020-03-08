Erken tanı ve tedavi işitme kaybını önlüyor - Son Dakika

İşitme kaybı, tanı ve son tedavi yöntemlerinin tartışıldığı 1. Oto-Odyoloji Kongresi'nde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut, "Erken tanı, tedavi ve yakın takiplerle işitme kayıplarının önüne geçiyoruz. Son zamanlarda gen tedavileri üzerinde duruluyor, cerrahi müdahalelerde önemli adımlar atılıyor" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Oto-Odyoloji Kongresi alanında uzman KBB Hekimleri ve Odyologları bir araya getirdi. Kongrenin onursal başkanlığını alana büyük emekleri olan Prof. Dr. Onur Çelik yaptı. Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut, işitme kayıplarının birçok nedeni olduğunu belirterek, "Enfeksiyon kaynaklı, genetik kayıplı, travmatik işitme kayıpları olabiliyor. İşitmenin önemini ve bu konudaki farkındalığı artırmak önemli. 1. Oto Odyoloji Kongresi Kulak Burun Boğaz hekimleri ve odyometrisleri bir araya getirdi. Burada işitme kayıplarındaki son tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeleri konuşacağız. İki gün sürecek kongrede işitmenin fizyolojisinden başlayarak işitme yöntemlerinin tanı ve tedavi yöntemlerine kadar birçok konu ele alınacak" diye konuştu.

SES AYIRT EDİLEMİYORSA DİKKAT!

Son zamanlarda özellikle gen tedavileri üzerinde durulduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut, "Yaptığımız cerrahi müdahalelerde önemli adımlar atılıyor. Erken tanı ve tedavilerde daha yakın takiplerle işitme kayıplarının daha hızlı önüne geçiyoruz. Bazen farkındalığı olmayan işitme kayıpları olabiliyor. Özellikle üzerinde durmamız gereken karşısındaki kişinin sesini ayırt edemeyen kişiler. Bu kişilerin mutlaka işitme testinden geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İki gün boyunca devam edecek kongrede 4 kurs düzenlenecek.