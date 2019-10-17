Son Dakika Haberleri: "Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi
Son Dakika Spor 'Erken Yaşta Judoyla Spora Başla' projesi

"Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi

5 dakika önce

Ordu'da başlatılan "Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi, 2023 yılına kadar devam edecek.

Ordu'da başlatılan "Erken Yaşta Judoyla Spora Başla" projesi, 2023 yılına kadar devam edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, federasyon ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği projenin, 2023 eğitim yılına kadar uzatılması için imzalar atıldı.

İmza törenine TJF Başkanı Sezer Huysuz, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara katıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2018-2019 eğitim döneminde başlatılan pilot uygulama, bu yıl Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulunda öğrenim gören 59 anasınıfı öğrencisinin katılımıyla toplam 145 öğrenciyi kapsayacak.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Sezer Huysuz, uygulamanın, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına, öz güvenlerinin artmasına ve kişisel gelişimlerinin en sağlıklı spor olan judo ile desteklenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise, "Bu proje sonunda, öz güveni yüksek, karar verme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirilmiş olacaktır. Öğrencilerimizin spora olan ilgilerinin arttırılması ve böylelikle kişisel gelişimlerinin sağlanması bakımından önemli olan judo sporu, ilimizde yaygınlaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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