Erman Toroğlu\'na Soruşturma

09.02.2026 15:07
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, halkı yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla soruşturmaya alındı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.

Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Toroğlu hakkında talep doğrultusunda karar verdi.

Kaynak: AA

15:43
