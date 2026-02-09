Erman Toroğlu'na Soruşturma - Son Dakika
Erman Toroğlu'na Soruşturma

09.02.2026 20:04
Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.

Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Toroğlu hakkında talep doğrultusunda karar verdi.

Savcılık ifadesi

Şüpheli Toroğlu savcılıktaki ifadesinde, bir televizyon kanalında spor yorumculuğu yaptığını, kendisine sorulan açıklamaların tarihini tam hatırlamadığını ancak spor programında söylediğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı arasında görüşme gerçekleştirildiğini, bu görüşmeyle ilgili kamuoyunda tartışmalar olduğunu ifade eden Toroğlu, "Kamuoyunu yakından ilgilendirdiği için ben de bu görüşme içeriğini araştırdım. TFF Başkanı ve Kulüp Başkanı'nın görüşmesinden sonra birden fazla haber kaynağıma olayı sordum. Haber kaynaklarım canlı yayında açıkladığım olaya ilişkin bana beyanda bulundular. Aynı zamanda gazetecilik yapmam sebebiyle haber kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Haberin doğruluğunu araştırmak için birkaç kişiyle de telefonda görüştüm." ifadelerini kullandı.

Toroğlu, bildiği kadarıyla söz konusu görüşmenin birkaç ay önce gerçekleştiğini, bu görüşmede başkanlar haricinde kimse olmadığını, dolayısıyla haber kaynaklarının doğrudan bilgi ve görgüye sahip olmadığını, yalnızca duyum üzerine kendisine söylediklerini iddia etti.

Canlı yayında taraflar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin böyle bir iddia olduğunu, çıkıp açıklamaları gerektiği söylediğini aktaran Toroğlu, "Kesin doğrudur" şeklinde bir beyanı olmadığını, iddiaları ilk kez dün canlı yayında söylediğini dile getirdi.

Toroğlu, başkanlar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin elinde somut belge veya bilgi olmadığını, bu açıklamaları yapma amacının işi gereğince kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu savundu.

Tarafların bu görüşmenin detaylarını açıklamaları gerektiğini canlı yayında da belirttiğini anlatan Toroğlu, "Nitekim bu görüşme içeriğini diğer kulüpler de merak etmektedir. Ben bu açıklamayı yapmadan önce ne TFF Başkanı ne de Galatasaray Kulübü Başkanı ile iddiaların içeriği ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmedim. Canlı yayından sonra da kaynaklarımla da haricen bir görüşme gerçekleştirmedim. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın daha önce basına verdiği açıklamaları okuduğumuzda kamuoyunda görüşme içeriklerine ilişkin bir merak söz konusuydu. Ben de duyduklarımı söyledim. Ben bu açıklamayı spor yorumcusu olmam sebebiyle kamuoyuna açıkladım." beyanında bulundu.

Kaynak: AA

Erman Toroğlu, Güncel, Medya, Spor, Son Dakika

