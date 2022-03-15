Ermenek'te kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Ağaççatı köyünde etkili olan kuvvetli rüzgar, seralarda zarar yol açtı.

Ermenek ilçesinde gece saatlerinde fırtına etkili oldu, Ağaççatı köyündeki 12 dönümlük sebze seraları yıkıldı. Köyde yaşayanların çoğunun seracılıkla geçindiğini söyleyen Ağaççatı köyü muhtarı Adnan Usta, "Köyümüzde gece saatlerinde başlayan rüzgar, seralarda zarara neden oldu. Köyümüzün yarısından fazlasının serası var. Bu seraların çoğu da yerle bir oldu" dedi.