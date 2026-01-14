Ermenistan ve ABD'den Zengezur Koridoru Girişimi - Son Dakika
Ermenistan ve ABD'den Zengezur Koridoru Girişimi

14.01.2026 16:49
ABD ve Ermenistan, Zengezur Koridoru için resmi belgeleri imzaladı, bölgesel kalkınma hedefleniyor.

(ANKARA) - ABD ile Ermenistan, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) olrak adlandırılan Zengezur Koridoru girişiminin uygulanmasına yönelik resmi çerçeve belgesini yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Washington'daki görüşmeleri sırasında, TRIPP Uygulama Çerçevesi'nin imzalanığını ve kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı.

Uygulama çerçevesine göre proje, Ermenistan'da kurulacak TRIPP Kalkınma Şirketi aracılığıyla yürütülecek. Şirketin yüzde 74'ü ABD'ye, yüzde 26'sı Ermenistan'a ait olacak. İlerleyen aşamada, Ermenistan'ın payının yüzde 49'a çıkarılması öngörülüyor. Şirket, demiryolu, karayolu, enerji ve dijital altyapı projelerinden sorumlu olacak.

Ortak bildiride, belgenin ağustos ayında Beyaz Saray'da imzalanan Ermenistan-Azerbaycan ortak deklarasyonunun devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Ağustos ayında Washington'da varılan anlaşmadan önce "Zengezur Koridoru" olarak bilinen ticaret yolu, Azerbaycan ile Türkiye sınırında Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden kara bağlantısı sağlamayı hedefliyor.

Rubio: "Egemenliği zedelemeyen bir model"

Belgede, projenin Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesine tam saygı temelinde yürütüleceği vurgulandı, TRIPP'in hukuki bağlayıcılığı olmayan bir uygulama çerçevesi olduğu belirtildi.

Ermenistan, sınır güvenliği, gümrük işlemleri ve egemenlik yetkilerinin tamamen kendi kontrolünde kalacağını, hiçbir egemenlik yetkisinin devredilmeyeceğini de açık şekilde kayda geçirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada, TRIPP'in "egemenliği zedelemeden ekonomik entegrasyonun mümkün olduğunu gösteren bir model" olduğunu söyledi. Rubio, "Bu anlaşma, Ermenistan'ın egemenliğine hiçbir şekilde zarar vermiyor. Aksine, ekonomik refah ve bölgesel entegrasyon için örnek bir yol sunuyor. TRIPP, dünya için de örnek olabilecek bir modeldir" dedi.

Rubio ayrıca, TRIPP'in ABD ile Ermenistan arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirdiğini ve iki ülke ilişkilerinin bu projelerle derinleştiğini ifade etti.

Türkiye ile bölgesel normalleşme vurgusu

Belgede, TRIPP'in başarısının, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin kalıcı hale gelmesine ve Ermenistan-Türkiye normalleşmesine bağlı olduğu vurgulandı.

ABD'nin projeye siyasi ve teknik destek vermeye devam edeceği de kaydedilen belgede, TRIPP'in nihai hedefinin, Güney Kafkasya'da barış, ekonomik entegrasyon ve karşılıklı bağımlılık yoluyla kalıcı istikrar sağlamak olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ermenistan, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

